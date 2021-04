Durante il lungo ponte pasquale si è disputata a Formia (LT) la seconda selezione per conquistare l’accesso al Campionato del Mondo 2021 della classe 420. Erano presenti alla manifestazione oltre 100 imbarcazioni provenienti da ogni parte d’Italia per conquistare un posto nella squadra nazionale. La squadra agonistica dello Yacht Club Sanremo ancora una volta si è presentata a Formia (LT) come la più numerosa e una delle più preparate per conquistare l’accesso al Campionato del Mondo con vari equipaggi. Le regate si sono svolte con varie condizioni meteo da 5 a 25 nodi di vento mettendo a dura prova tutti gli equipaggi. Nonostante le dure condizioni meteo del 3° giorno di regata, l’equipaggio “misto” dello Yacht Club Sanremo composto da Tommaso Cilli ed Helena Zerykier ha conquistato un grandissimo 1° posto negli equipaggi misti e 2° posto assoluto, che dopo la prima selezione tenutasi a Follonica che li ha visti 2° assoluti li proietta al 1° posto assoluto della “ranking list” italiana. Ottimi risultati anche per gli altri atleti della squadra agonistica dello YCS con Valerio Mugnano e Gianpaolo Fellegara che chiudono 8° assoluti. Bene anche Davide Manica ed Eugenio Di Meco che terminano 10° assoluti e Gabriele De Noe e Giorgio Finke che ottengono un ottimo 24° assoluto. Da segnalare un ottimo risultato anche per le sorelle Roberta e Giulia Greganti che si insediano al 4° posto femminile e Bruno e Camilla Mantero al 5° posto degli equipaggi misti. Un plauso a tutti gli altri componenti della squadra che nonostante la loro giovane età hanno portato a temine le loro regate anche in condizioni estremamente dure per le attrezzature e gli equipaggi. Gli altri componenti della squadra sono: Francesca Ierardi e Giorgia Taddei, Carolina Terzi e Viola Gentili, Lorenzo Vassallo e Federico Bortesi, Dante Perinotti e Pietro Ponzano, Maria Ludovica Tiri e Martina Gallo, Sabrina Zribtou e Francesca Lanteri, Anna Nocella e Maria Elena Paul. Sul campo di regata di Formia era presente anche il noto telecronista di molte regate della Coppa America, Fabio Colivicchi che ha realizzato una interessante intervista ai leader della classifica italiana Tommaso ed Helena e visibile a questo indirizzo http://www.saily.it/it/video/420-formia-il-futuro-e-anche-mixed Lo sforzo organizzativo dello Yacht Club Sanremo continua ancora con maggior vigore in questi periodi così difficili ed incerti per garantire una normalità ai suoi atleti e per continuare le sue innumerevoli attività che contribuiscono a dare grande visibilità alla Città di Sanremo. Nel mese di Luglio 2021 lo Yacht Club organizzerà 2 Campionati del Mondo per la Classe 420 e la classe 470 ed altre grandi novità sono arrivo nella speranza di un ritorno alla “libertà”. Il presidente Bebbe Zaoli ringrazia tutto lo staff dello YCS e in particolare i suoi allenatori Fernanda Sesto, Davide Vignone, Fabio Boldrini e Andrea Abbruzzese, per l’impegno profuso.

