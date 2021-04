Oggi pomeriggio a Sanremo nella parrocchia Sacro Cuore di Bussana sono stati celebrati i funerali di don Franco Percivale, mancato all’età di 94 anni. Don Franco da sempre risiedeva presso la parrocchia di Bussana come vicario parrocchiale, già convivendo a lungo con la malattia. Era nato il 10/04/1927 a Novi Ligure (Alessandria) ed era stato ordinato sacerdote il 20/12/1952.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta