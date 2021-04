Oggi si disputa il recupero della serie C femminile di pallavolo. A Sanremo a Villa Citera il Grafiche Amadeo affronta il Volley Albenga. La squadra deve provare a conquistare punti per risalire in classifica.

Domani a Genova per il settore maschile il Grafiche Amadeo partirà convinto di fare 3 punti per conquistare il terzo posto in classifica e puntare ai play off promozione.

Le due squadre sono al completo. Nella formazione femminile si punta al recupero del palleggio di Anna Bozzano, nel maschile di Maximin Jorsakov, anch’egli nel ruolo del palleggio.