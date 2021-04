Ce.s.co.t. invita gli interessati a prenotarsi sollecitamente presso gli uffici del settore formazione di via Bonfante 29 ad Imperia, chiamandoci allo 0183/720040 (interno 4) oppure al 335/5994976 o inviando una mail a cescotimperia1@gmail.com.

In base alla deliberazione n.228 del 19/07/2019 dell’A.li.sa. (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria), per il nuovo profilo ASO, Assistente di Studio Odontoiatrico, ufficialmente riconosciuto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, è previsto lo svolgimento di un corso obbligatorio di aggiornamento annuale della durata di 10 ore. Il Ce.s.co.t. di Imperia ogni anno organizza questo corso. Quest’anno le lezioni si terranno interamente online, visto il perdurare della situazione legata al virus covid-19. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato il monte ore previsto, che permette di adempiere all’obbligo normativo.

La Confesercenti della provincia di Imperia organizza un corso di aggiornamento per assistenti alla poltrona