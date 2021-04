E’ stata chiesta una pena di 8 anni per Zied Yakoubi, 34enne tunisino, accusato di avere aggredito sessualmente una studentessa tedesca in vacanza a Sanremo che nel tentativo di fuggire all’uomo precipitò in un dirupo, a Capo Nero, e rimase a lungo in pericolo di vita. Alena Sudokova, 25 anni, subì lesioni gravi agli arti, alla schiena e alla testa. Per l’accusa, l’uomo, attualmente fuori dall’Italia, avrebbe tentato di drogare e violentare la ragazza che in un tentativo di fuga finì nel precipizio.

