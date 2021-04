“Vaccinare, tutti e al più presto. Solo così vinceremo la battaglia contro il virus. La Liguria è pronta! Ecco il calendario delle prossime prenotazioni diviso per fasce di età. Quando sarà il vostro turno potete prendere appuntamento così” comunica Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria.

Vaccini, il calendario delle prenotazioni in Liguria per chi ha un’età compresa tra i 40 e i 69 anni