Triora è il primo Comune ligure a entrare nel circuito dei Villaggi degli Alpinisti. Con una peculiarità: è l’unico borgo alpino da cui si può vedere bene anche il mare. La rete dei Villaggi degli Alpinisti si estende ora anche alle Alpi Occidentali e fino al Mediterraneo. Sei, in totale, le new entry nel 2021. L’O¨sterreichischer Alpenverein (associazione alpinistica austriaca) ha nominato Go¨riach in Lungau (nel Salisburghese) e Steinberg am Rofan (nel Tirolo); il Club Alpino Italiano ha nominato Balme (Torino) e Triora. In ultimo, il Club Alpino Svizzero ha nominato Sankt Anto¨nien e le frazioni di Lavin, Guarda e Ardez (nel Cantone dei Grigioni).

