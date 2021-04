Oggi per la terza volta in questo anno scolastico in Liguria le scuole superiori sono ripartite con la didattica in presenza al 50% dopo lo stop per la pandemia Covid. Circa 67 mila gli studenti coinvolti a rotazione. Era dall’8 marzo che non tornavano tra i banchi in seguito all’ordinanza regionale che stabiliva la Dad al 100% per tutte le scuole superiori.

