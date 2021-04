Da inizio pandemia il Coronavirus ha causato più di 4.000 morti in Liguria. In totale sono 4.003, con i 4 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore e i 28 registrati ieri ma che risalgono da gennaio alla prima settimana di aprile e sono stati confermati solo ora.

Il Coronavirus ha causato più di 4.000 morti in Liguria