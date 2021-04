IMPERIA-FOSSANO: PRIMO TEMPO

11′ FOSSANO IN VANTAGGIO! Coulibaly crossa e De Souza fa da sponda per Lazzaretti che controlla e batte Dani

15′ risponde Donaggio che fa secco Coviello e va al tiro ma un grande Merlani respinge

16′ TRAVERSA CLAMOROSA DI DONAGGIO! Cross di Virga per Donaggio che, da un passo, coglie il montante di testa

20′ azione manovrata dell’Imperia che giunge al tiro con Gnecchi, una deviazione fa impennare la sfera oltre la linea di fondo. Dal corner successivo, un grande Merlano respinge coi pugni

31′ direttamente da corner, De Souza Simoes impegna severamente Dani

41′ FOSSANO IN 10! Capra si invola e viene trattenuto da Giraudo. L’arbitro estrae il cartellino rosso per il difensore piemontese ritenuto ultimo uomo.

43′ PAREGGIO DI GRANDONI! Dalla punizione, il giovane centrocampista disegna una traiettoria favolosa che si spegne nel ‘sette’.

45’+1′ altra punizione dal limite per i nerazzurri: si ripresenta Grandoni che però calcia alto

IMPERIA-FOSSANO: SECONDO TEMPO

51′ IMPERIA IN VATAGGIO! Grande incursione di Capra che, dopo la serpentina, trafigge Merlano

63′ Fossano pericolosissimo. Galvagno lavora sulla destra e crossa un pallone che danza in area poi Virga spazza in corner

67′ Fossano vicino al pari. Coulibaly crossa e Galvagno si avvita anticipando Malandrino. Il colpo di testa viene salvato da Scannapieco nei pressi della linea di porta

70′ cross di Virga e Donaggio di testa impegna severamente Merlano

73′ Coulibaly al tiro chiama alla gran parata Dani. Sulla ribattuta segna il neoentrato DI Salvatore ma il guardalinee alza la bandierina e segnala l’offside

76′ IMPERIA IN 10! Ristabilita la parità numerica per il cartellino rosso a De Bode.

80′ Contropiede condotto da un grande Giglio, il suo cross rasoterra è preda di Merlano con qualche difficoltà

82′ Coviello al cross, diventa un tiro che Dani in corner

83′ PAREGGIO DEL FOSSANO! Dal corner segna Gabriele Di Salvatore che addomestica la sfera, poi tira e il palo-gol regala il pari ai piemontesi

87′ VANTAGGIO FOSSANO! Coulibaly sfonda sulla sinistra e in centro De Riggi anticipa la difesa piazzando sotto la traversa

88′ Donaggio dal limite dell’area, il tiro va fuori di poco

94′ dal limite tira Di Salvatore, la conclusione viene deviata in corner

95′ da corner, Scannapieco mette alto nell’ultima occasione

90’+5 arriva il triplice fischio. Il Fossano espugna il ‘Ciccione’

IMPERIA-FOSSANO: IL TABELLINO

IMPERIA – Dani; Virga, De Bode, Scannapieco, Malandrino; Giglio cap., Grandoni (87′ Di Salvatore), Gnecchi (77′ Malltezi); Minasso (70′ Cassata), Donaggio, Capra. All.: Lupo

FOSSANO – Merlano; Specchia (62′ Adorni), Scotto, Galvagno (70′ Di Salvatore), Giraudo, Reymond (80’Manuali), Coviello, Fogliarino, Coulibaly, Lazzaretti (52′ De Riggi), De Souza Simoes (44′ Bellocchio). All.: Viassi

MARCATORI: 11′ Lazzaretti (F); 43′ Grandoni (I); 51′ Capra (I); 83′ Di Salvatore (F); 87′ De Riggi (F)

AMMONITI: De Souza, Fogliarino, Bellocchio, Adorni (F), Scannapieco, De Bode (I)

ESPULSI: 41′ Giraudo (F), 76′ De Bode (I)

NOTE: Recupero nel primo tempo 1′ e 5′ nel secondo

IMPERIA-FOSSANO: LE DICHIARAZIONI DI MISTER LUPO

Dopo la partita, ha parla Mister Alessandro Lupo:” Eravamo riusciti a ribaltarla poi è avvenuto un suicidio calcistico. E’ la prima volta che accade quest’ anno e non colpevolizzo nessuno ma davvero non si può. Soprattutto dopo esser andati sopra nel punteggio e in superiorità numerica contro l’ultima, non si può rimanere in 10. La mancanza di De Bode poi si è fatta sentire nei due gol finali. Non posso rimproverare nulla come atteggiamento, nonostante non avessimo fatto una gran partita. Ma poi c’è stata una stupidaggine, che può accadere ma fa davvero arrabbiare.”

