La situazione di eccezionale affluenza al centro vaccini di Bigauda a Camporosso che ha creato assembramenti e polemiche non è sfuggita all’ Asl n1 che ha commentato “ Siamo al corrente della situazione creatasi a Camporosso oggi dove l’invito a presentarsi senza appuntamento per il vaccino ai nati nel 1942-43 poi esteso fino al 1950 ha portato a una affluenza record al centro vaccinale con relative code e assembramenti: vaccineremo fino al termine delle scorte ed abbiamo invitato molte persone a lasciare l’area allo stesso tempo per l’affollamento.

