In Valle d’Aosta sul terreno del Pont Donnaz, seconda in classifica, la Sanremese domina per larghi tratti del match ma non riesce a segnare e si deve accontentare dello 0-0. I matuziani hanno sfiorato il gol in più occasioni con Vita e Demontis, colpendo anche una clamorosa traversa con Lo Bosco nella ripresa. I biancoazzurri scendono al 6° posto in classifica, ma in caso di successo nel recupero sul campo del Derthona, aggancerebbero il Sestri Levante al 5° posto. La gara di mercoledì con il Varese di mercoledì 14 è stata rinviata ed i matuziani torneranno in campo domenica sul terreno della Caronnese.

