Si è chiusa senza reti la prima frazione di gioco al “Comunale” di Montjovet, in Valle d’Aosta, tra Pont Donnaz e Sanremese nella nona giornata di ritorno del girone A di serie D. I biancoazzurri hanno attaccato per buona parte del tempo, creando tre nitide occasioni da gol, in due occasioni con Vita e in una con Demontis, ma non sono riusciti a fare breccia. Al momento la Sanremese resta al quinto posto in classifica con 45 punti alla pari del Sestri Levante.

