“Prima una vera Aurelia bis e poi, semmai e soltanto poi, si potrà riparlare di un ospedale unico” e “La sanità è alla canna del gas”. Sono alcuni degli striscioni mostrati, davanti al Palasalute di via Acquarone, a Imperia, in una manifestazione alla quale hanno partecipato alcune associazioni che contestano il progetto di un nuovo ospedale per tutta la provincia, a Taggia. Sotto accusa anche la mancanza di adeguati collegamenti viari come il mancato completamento dell’Aurelia Bis.

