Festa clandestina a Genova in un club nel quartiere Foce ieri alle 17. Gli agenti hanno scoperto una festa che si stata svolgendo nel club Orchidea. Il locale è stato chiuso e sono state sanzionate 17 persone, 10 donne e 7 uomini, sorprese a bere alcolici, senza distanziamento.

