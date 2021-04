La direzione del Don Orione di Sanremo ha reso noto nelle scorse ore che in seguito alla riapertura agli ingressi nella struttura per i pazienti provenienti dal territorio e dall’ospedale, pur con la modalità prevista dalla normativa regionale Alisa che prevede il passaggio dei pazienti per i primi giorni successivi al loro ingresso nella struttura, attraverso una zona neutra chiamata “buffer” e nonostante lo screening continuo mediante tamponi per gli ospiti ed il personale, negli ultimi due giorni si sono registrati alcuni casi di positività tra gli ospiti collocati in regime temporaneo di RSA post acuti.

I casi riscontrati sono sei e, in stretta collaborazione con l’Asl1, sono stati prontamente inviati in ospedale o nelle strutture teritoriali preposte per i pazienti Covid 19 positivi.

Uno di questi pazienti è stato recentemente vaccinato con la seconda dose presso il punto territoriale di vaccinazione esterno. Tutti i pazienti inviati presentavano una sintomatologia lieve od erano asintomatici.

La restante parte dei pazienti collocati nel reparto che erano già isolati ed attualmente negativi ai tamponi molecolari eseguiti, continuano a scopo precauzionale l’isolamento e la struttura sta procedendo al lavoro di screning di ospiti e personale per vigilare sulla situazione epidemiologica interna.

Al momento tutto il personale sottoposto a tampone è risultato negativo.

Nonostante le obiettive difficoltà, il Don Orione riprende gli incontri fra ospiti e famigliari, in modalità protetta e con tutte le misure precauzionali e le necessarie limitazioni.