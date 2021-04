L’Agenzia delle Entrate comunica che sono 14.164 le domande presentate in Liguria dalle imprese che avevano diritto a ricevere il bonus previsto dal Dl Sostegni per l’emergenza sanitaria. In Liguria sono in pagamento quasi 38 milioni e 750 mila euro per aiutare le realtà costrette ad un’attività in pratica azzerata. In provincia di Imperia si registrano 2.294 richieste accettate per un importo economico totale di 5.9 milioni di euro.

