L’andamento della pandemia in provincia di Imperia sembra portare verso un prolungamento delle restrizioni. Il dato settimanale dei contagi va dai 550 agli oltre 600, ben sopra la soglia dei 250 casi ogni 100 mila abitanti che comporta la Zona Rossa. Ieri al Borea di Sanremo è stato toccato il record di ricoveri giornalieri negli ultimi mesi (16). Il totale è poco sotto la soglia d’allarme (130), la Rianimazione oscilla tra 10 e 12 ricoveri, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

