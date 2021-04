Anche la Liguria ha un proprio rappresentante nella finalissima del Pallone d’oro della Serie D 2020-2021. Il prestigioso premio organizzato da Tuttocampo.it arriva dunque nella sua fase finale, sarà infatti possibile votare il miglior giocatore del torneo fino a mercoledì 21 aprile 2021 alle 12.

Ad entrare nei primi 10 è il centrocampista della Sanremese Andrea Demontis, formazione in lotta per i playoff del girone A, a coronamento di una stagione che lo ha già visto trovare la via della rete per ben 7 volte (clicca qui per l’intervista).

Adesso però il gioco si fa duro e per sostenere il calciatore matuziano, che sarebbe il primo giocatore di una società ligure a vincere, serve l’appoggio di tutti! E’ possibile votarlo al seguente collegamento CLICCA QUI.