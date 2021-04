Anche in provincia di Imperia sms truffa che mirano a far cadere in trappola chi li riceve per poi svuotarne i conti in banca

Anche in provincia di Imperia decine di sms truffa sono arrivati a professionisti e cittadini che hanno il conto corrente all’Intesa San Paolo. La truffa online si propaga con una campagna di phishing che per irretire le vittime usa il nome Intesa Sanpaolo. “Il rischio è quello di fornire a truffatori le credenziali del proprio conto che viene poi ripulito” spiega la Polizia Postale al “Secolo XIX”. Correlati