Sta nevicando o ha nevicato nel nostro entroterra nelle scorse ore. Triora si è risvegliata imbiancata con temperatura decisamente invernale -2 gradi neve anche sopra Dolceacqua ( ma non si è fermata al suolo) in località le Morghe a San Romolo

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta