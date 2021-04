La misura nei confronti dell’uomo è stata disposta in quanto lo stesso, dopo aver promesso alla vittima il trasporto in Francia con i propri mezzi, gli ha sottratto con violenza la somma di 500 euro alla vittima.

Tra questi, il 24enne cittadino pakistano, in Italia senza fissa dimora, è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Imperia lo scorso 1° marzo.

La Polizia Ferroviaria di Ventimiglia, intervenuta su segnalazione di una lite violenta in atto tra cittadini stranieri, dopo aver riportato alla calma i litiganti, ha proceduto al loro controllo.

Un controllo di Polizia, effettuato nella notte di Pasqua all’interno dell’ex Parco merci ferroviario “Roja” a Ventimiglia, è stato fatale per un cittadino pakistano, ricercato per aver commesso una rapina il 21 novembre dello scorso anno ai danni di un proprio connazionale.

Ventimiglia, Ricercato per rapina: arrestato dalla Polizia nell’ex Parco merci ferroviario