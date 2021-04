Per salvare una cagnolina scappata al suo proprietario hanno bloccato il traffico ferroviario per 30 minuti. Gli agenti della Polfer e del commissariato di Chiavari hanno recuperato l’animale che si era rifugiato nella galleria “Delle Grazie”. Era scappata al suo padrone dopo essersi spaventata per il passaggio di un treno ad alta velocità. Gli agenti hanno camminato lungo i binari fino a quando non hanno trovato il cane, impaurito.

L’immagine è della Polizia di Stato.