I vigili urbani di Sestri Levante sono stati chiamati la notte scorsa da alcuni abitanti della Mandrella, collina sul mare a due passi dal centro storico, per la musica alta proveniente da una festa privata. L’arrivo della polizia urbana ha consentito di identificare 12 ragazzi ed elevare una multa di 400 euro ad ognuno di loro per inosservanza alle restrizioni della Zona Rossa.

Festa privata in Riviera a dispetto della Zona Rossa, multe di 400 euro per 12 ragazzi