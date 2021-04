Una vasta operazione di controllo è scattata tra l’altro sul litorale di Sanremo per verificare la regolarità delle persone che si trovavano in spiaggia, data la vigente Zona Rossa. I militari si sono recati nelle zone dell’Imperatrice e dei Tre Ponti, solitamente battute dai turisti. Per chi era in spiaggia è scattata l’identificazione e ora sono in corso le verifiche per stabilire per verificare la regolarità della presenza. Circa il 50% delle persone controllate proveniva da fuori regione.

Per andare in spiaggia è necessario che la persona abiti, o abbia la seconda casa, nel raggio di poche centinaia di metri. Gli eventuali trasgressori saranno raggiunti da un verbale da 400 euro.

