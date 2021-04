Realdo piange Giancarlo Pontillo 64 anni scomparso improvvisamente. Titolare del bar Bistrot Reaud era molto conosciuto non solo nella piccola comunità del borgo della Valle Argentina a darne la triste notizia la proloco di Realdo.

