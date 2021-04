La Direzione del Policlinico comunica che è iniziata alle 9.44 l’osservazione (6 ore) per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente di 32 anni ricoverata presso la nostra Rianimazione, dopo quanto trasmesso nella nota di ieri delle 17:52 .

Genova si aggravano le condizioni dell’insegnante 32 enne ricoverata per trombosi dopo il vaccino