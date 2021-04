La giovane insegnante di 32 anni arrivata al San Martino di Genova in gravi condizioni in seguito a trombosi è deceduta . La donna era stata vaccinata con Astrazeneca qualche giorno prima . La famiglia ha disposto la donazione degli organi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta