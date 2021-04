Sono state raccolte 5 MILA FIRME in soltanto 4 giorni a difesa di Don Giulio Mignani, oggi CONSEGNATE dal “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” al Vescovo della Curia della Spezia, Sarzana e Brugnato, Mons. Luigi Ernesto Palletti.

«Non si è potuto non venire a conoscenza dello sdegno pubblico che hanno suscitato le Vostre minacce di eventuali provvedimenti nei confronti del Parroco di Bonassola e Framura nel Levante Ligure Don Giulio Mignani, soltanto perché si è rifiutato di benedire le palme come forma di protesta contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni di coppie omosessuali. Noi crediamo che le parole di Don Giulio siano state pronunciate da parte di chi difende i Diritti Umani delle Persone e quindi lo difendiamo» – si legge nella lettera di Aleksandra Matikj, Presidentessa del Comitato, indirizzata alla Curia – «Vi chiedo, due Persone che si amano e che vogliono passare la vita insieme, che crimine mai potrebbero in questo modo compiere? Non è forse il caso di contestare invece la mafia, la malagiustizia corrotta, la pedofilia, gli stupri, le violenze contro le Donne e le guerre che portano via e distruggono migliaia di vite innocenti?»

La Matikj infine, augurando a tutti comunque Buona Pasqua, procede notificando tutte le firme tramite la Petizione su Change.org (https://www.change.org/p/curia-della-spezia-sarzana-brugnato-nessuno-tocchi-don-giulio-mignani-che-vuole-benedire-gli-omosessuali), con le quali si è chiesto che Don Giulio non venga spostato in un’altra Parrocchia e che i provvedimenti di cui è stato pesantemente minacciato cessino nei suoi confronti.

