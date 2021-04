La partecipazione è aperta a chiunque, senza alcun onere. Al termine BordiEventi offrirà un aperitivo gratuito a tutti i volontari che avranno deciso di mettersi in gioco e… il mare ringrazierà!

La spiaggia sarà quella di Rattaconigli, al confine con Vallecrosia, e l’appuntamento è previsto per le ore 9.45. BordiEventi aderirà all’iniziativa insieme all’Associazione Conchiglia Blu di Ventimiglia per portare, ognuna all’interno del proprio territorio comunale e nel rispetto delle regole anti-Covid, un messaggio concreto contro l’indiscriminata dispersione dei materiali plastici, attraverso la raccolta dei rifiuti che deturpano i nostri litorali. Nei prossimi giorni anche Conchiglia Blu comunicherà orario e modalità di ritrovo mediante i propri mezzi di comunicazione.

Domenica 18 aprile l’Associazione Culturale BordiEventi di Bordighera organizzerà una pulizia spiagge in adesione all’evento nazionale dell’ Associazione Plastic Free Onlus, volto alla sensibilizzazione sul problema dei rifiuti plastici che inquinano i nostri mari.