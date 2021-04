Ad Arma di Taggia una donna caduta dallo scooter nel sottopasso che accede alla Darsena, chiede 11 mila euro di danni al Comune e la vicenda finisce in tribunale. Il 12 novembre, passando con la moto nel sottopasso che porta alla Superstrada, la donna è caduta riportando danni al mezzo ed alla persona. A suo dire sul fondo c’erano alghe (inconveniente che segue le alte maree), che oltre ad essere scivolose ricoprivano buche, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

