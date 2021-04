Un motociclista di 62 anni è deceduto questa sera sulla statale 20 del Colle di Tenda in seguito ad uno scontro con un camion. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento .

