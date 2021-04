Il direttore generale di Asl 1 Imperiese, Silvio Falco, a margine della visita a Sanremo del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha affermato: “Se riusciamo ad avere 2 mila vaccini al giorno, vaccinando 6 giorni su 7, vuol dire 12 mila vaccini alla settimana. Nel giro di 12-15 settimane possiamo pensare di vaccinare tutti coloro che lo vorranno, il che significa arrivare a luglio o agosto ad avere messo in prevenzione la nostra provincia”.

Silvio Falco, direttore generale Asl 1 Imperiese: “Se ci daranno 2 mila vaccini al giorno, ad agosto ci sarà l’immunità di gregge in provincia di Imperia”