“Nella nostra Regione metà degli over 80 non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino, prevista per molti a maggio. Ritardano molto le chiamate delle ASL per le vaccinazioni domiciliari e per gli ultrafragili. E la rete territoriale messa in campo in queste settimane non può essere dismessa, solo per concentrare risorse e vaccini in pochi Hub. Serve capillarità e velocità, ed una campagna omogenea sul territorio ligure.Ad oggi così non è. E si sta delineando una campagna a due velocità. Oltre i numeri della Fiera del Mare – dove si è scelto di convogliare tutti gli operatori della sanità privata coinvolti, a scapito del resto del sistema – c’è una rete che non sta funzionando e che continua a marcare ritardi e mancate risposte.

La rete dei Medici di Medicina Generale, messi in panchina rispetto alla prima fase, che procedono con il freno a mano, per la scarsa disponibilità dei vaccini messi a disposizione.La rete delle farmacie, distribuita in maniera poco omogenea sui territori, anch’essa finora con poche adesioni e pochi vaccini.I punti di vaccinazione dell’entroterra e nei piccoli comuni sotto i 5000 abitanti, definiti essenziali per la campagna di vaccinazione over 80, sono stati ridotti di numero, dimenticando i loro risultati positivi in questo senso e il supporto del settore dei servizi sociali per garantire una buona risposta dei servizi.Le vaccinazioni a domicilio, che operano su impulso e iniziativa delle ASL e delle squadre vaccinali mobili, sono in fortissimo ritardo. Su tutto il territorio regionale sono numerose le segnalazioni di mancati contatti e attivazione da parte del sistema sanitario.Stessa cosa per le vaccinazione dei disabili gravi e dei loro familiari. Il sistema non sta partendo. Idem gli ultrafragili, e i loro caregiver, che – una volta fatta la verifica dei MMG – stanno ricevendo con molto ritardo le telefonate di prenotazione.

Chiediamo a Regione Liguria di mettere in campo tre azioni assolutamente prioritarie:

1. Entro aprile, completare la prima dose per tutti over 80. Fine maggio è un tempo infinito.

2. Mettere in campo tutte le energie per una operazione straordinaria di recupero delle vaccinazioni dei soggetti ultrafragili, disabili, caregiver e di chi deve essere vaccinato a domicilio. Troppe sono ancora le persone che aspettano una telefonata dall’ASL.

3. Organizzare una rete di appuntamenti capillari della campagna 70-79 nei piccoli Comuni e nei centri dell’entroterra, come già avvenuto per la campagna over 80. La campagna va riprogrammata, e accelerata con urgenza.” Luca Garibaldi (Capogruppo PD Articolo Uno)Ferruccio Sansa (Capogruppo Lista Sansa)Fabio Tosi (Capogruppo Movimento Cinque Stelle)Giovanni Battista Pastorino (Capogruppo Linea Condivisa)