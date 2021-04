ùNegli ultimi giorni sono almeno tre le multe della polizia stradale a frontalieri sorpresi alla barriera di Ventimiglia al volante di mezzi stranieri intestati a ditte monegasche. Sequestro del mezzo e 497,70 euro da pagare subito, in contanti. Un emendamento del 2020 aveva sanato la situazione emersa in seguito alla legge che vieta la guida di veicoli con targa estera a persone che risiedono in Italia, ma una circolare ministeriale del 22 ottobre ha sconfessato i legislatori, come riporta Andrea Fassione sul “Secolo XIX”.

