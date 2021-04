È mistero sul ritrovamento in mare del cadavere di un uomo, di circa 60 anni, bianco, che sarebbe morto 3-4 giorni fa. Il corpo è stato avvisato da un pescatore ieri, al confine tra Arma di Taggia e Riva Ligure, a meno di un miglio dalla costa. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia costiera di Imperia e trasferito a Marina degli Aregai, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Mistero sul ritrovamento in mare del cadavere di un uomo al confine tra Arma di Taggia e Riva Ligure