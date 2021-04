Ho ricevuto l’esito del tampone per la ricerca del COVID-19 e purtroppo risulto positivo. Per sicurezza mi sono isolato già una settimana fa ai primi sintomi febbrili nonostante avessi effettuato un primo tampone rapido risultato negativo. In linea di massima sto bene, i sintomi per fortuna per il momento restano lievi e conto di tornare in pista il più presto possibile.

Cristiano Za Garibaldi, vice sindaco del Comune di Diano Marina