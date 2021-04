“Stupisce la presa di posizione del sindaco di Pontivrea Matteo Camiciottoli, in qualità di responsabile Enti Locali della Lega in Liguria. La decisione della zona rossa a ponente non solo è imposta dai criteri previsti dalla legislazione nazionale, ma è stata condivisa oggi in una riunione organizzata dalla segreteria di Anci Liguria, presente il vicepresidente della Giunta Alessandro Piana, dello stesso partito di Camiciottoli. Era, ovviamente, informato di tutto anche il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Brunello Brunetto, anch’egli eletto nelle liste della lega, che non solo da medico conosce bene la situazione della provincia dalla quale proviene ma ha anche partecipato, ieri, alla mia visita nella Asl savonese, durante la quale abbiamo raccolto le preoccupazioni dei massimi dirigenti sanitari di quel territorio”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alle dichiarazioni del sindaco di Pontivrea.

“In una situazione così delicata, con persone che soffrono e muoiono e i sanitari che lottano ormai da un anno – conclude Toti – di tutto c’è bisogno tranne che di prese di posizione scollegate dalla realtà”.

Correlati