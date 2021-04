Si ringraziano gli utenti per la collaborazione.

Si ricorda che i documenti e tutto il materiale, dopo la restituzione da parte dell’utenza, trascorrono un periodo di quarantena di sette giorni prima di essere nuovamente disponibili per il prestito.

– per la sola consegna si prega di utilizzare il box posto al di fuori della biblioteca, sempre disponibile h24.

– l’accesso in biblioteca da parte del pubblico sarà possibile solo con l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani con disinfettante e la rilevazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore a 37,5°. Si prega di suonare il campanello ed attendere un operatore;

– tutti i servizi saranno disponibili previa prenotazione contattando direttamente il personale della biblioteca telefonicamente allo 0184 266332 oppure via mail all’indirizzo bibliocivica@bordighera.it . I testi potranno essere prenotati anche attraverso la specifica funzione del catalogo online del Polo Interbibliotecario Ligure all’indirizzo www.youlib.it ;

La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera torna così, a partire dal 6 aprile, ad essere operativa per il servizio di prestito, studio e consultazione in sede con il consueto orario invernale (lunedì 15 – 18, dal martedì al giovedì 9 – 13/15 – 18 e venerdì 9 – 13).

In riferimento al DPCM del 2 marzo 2021, art.14, art. 36 e art. 42, le biblioteche possono offrire i relativi servizi su prenotazione a prescindere dal colore della zona, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

