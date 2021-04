La Sanremese ha chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo del match al “Comunale” con il Bra, valido per l’ottava giornata di ritorno del girone A di serie D. La rete che sinora decide la sfida è stata realizzata da Vita al 31′. Alla luce dei risultati parziali la Sanremese al momento è quinta in classifica con 44 punti (e una gara da recuperare) alla pari del Sestri Levante.

