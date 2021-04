Rivieracqua ha comunicato che sta eseguendo un intervento di riparazione sull’acquedotto del Roja, sull’Incompiuta tra Diano Marina e Imperia, a causa di una rottura avvenuta oggi nel primo pomeriggio. L’intervento dovrebbe terminare entro le 20 di questa sera. Le utenze di San Bartolomeo al Mare dovrebbero essere coperte dalle vasche in quota. Si raccomanda l’uso parsimonioso dell’acqua fino all’avvenuto ripristino dell’erogazione, onde evitare che alcune utenze rimangano senza fornitura.

