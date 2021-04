Al ‘Nino Ciccione’ è tutto pronto per Imperia-Caronnese, gara valida per la 27° giornata di Serie D girone A.Il fischio d’inizio avverrà alle ore 15:00 di oggi, 1 aprile 2021, e la direzione della gara è stata affidata ad Alfredo Iannello, della sezione di Messina. L’arbitro verrà coadiuvato da Damiano Caldarola, di Asti, e da Anthony Cusumano, di Collegno. L’esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Davide Sancinito ha evidenziato una distorsione con edema al ginocchio destro. Il giocatore rimarrà fermo ai box, insieme a Paolo Calderone e Luca Travella. Ecco i convocati di Mister Lupo: PORTIERI – Dani, Trucco DIFENSORI – Virga, De Bode, Scannapieco, Malandrino, Fazio, Gandolfo CENTROCAMPISTI – Giglio cap., Gnecchi, Grandoni, Malltezi, Fatnassi, Martelli ATTACCANTI – Capra, Donaggio, Minasso, Cassata, Di Salvatore, Sassari

