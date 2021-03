Giovedì 1 aprile il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, continuerà la visita nel ponente, in Asl1 insieme al direttore generale Silvio Falco. Alle 9.45 è prevista una visita all’ Hub vaccinale di Taggia (Via Stazione Nuova).

Alle 12 circa è prevista la conferenza stampa presso la direzione di Asl1 a Bussana di Sanremo (via Aurelia 97).

