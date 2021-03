Gli Ecopunti di via San Francesco, piazza Muccioli, piazza San Costanzo e Poggio restano aperti con orari da calendario.

I Servizi di Raccolta e Spazzamento non subiranno variazioni e si svolgeranno come da programma anche nelle giornate delle festività.

Amaie Energia informa sulla variazione di alcuni servizi in occasione delle prossime festività della Santa Pasqua.

Sanremo, variazione di alcuni servizi di Amaie Energia in occasione della Pasqua