“L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato la nostra mozione sulle iniziative a favore delle strutture socio-sanitarie a seguito dell’emergenza Covid-19. Il documento impegna la giunta a provvedere alla ripresa degli ingressi di anziani e disabili nei servizi residenziali che hanno attuato idonei interventi di messa in sicurezza degli ambienti per la prevenzione del contagio. Inoltre, prevede un aumento dei ristori alle strutture residenziali convenzionate per i costi aggiuntivi sostenuti a partire dall’inizio dell’emergenza e per i danni dalla mancata occupazione dei posti letto a causa del blocco degli ingressi disposti dalle autorità sanitarie, oltre ad alcuni specifici interventi di riorganizzazione dell’intera rete servizi”.

Lo hanno dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo e il presidente della II commissione regionale Salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).