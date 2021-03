Il sindaco di Ospedaletti per evitare la diffusione del Covid ha chiuso tutte le classi dell’istituto comprensivo Edmondo De Amicis sino al 6 aprile. In un solo giorno sono risultati positivi tre insegnanti e due bidelli. Il primo cittadino ha deciso anche la chiusura di parchi, ville, giardini pubblici, aree gioco, la zona Pian D’Aschè e l’impianto sportivo in strada Vallegrande, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

