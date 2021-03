A Genova con la scusa di andare a trovare il figlio ha aggredito la ex compagna in casa e ha dato una testata al bimbo di 7 anni. L’ex ha iniziato a insultare la donna e poi le ha dato due pugni in faccia per non farle prendere il cellulare. Il bimbo è intervenuto per cercare di fermare il papà beccandosi una testata sui denti. L’uomo, genovese di 34 anni, è stato arrestato dalla polizia per stalking e lesioni.

