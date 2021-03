Alessandro Piana, vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura, ha partecipato oggi online all’audizione nella 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato sul DDL 2009. “Un confronto efficace – dichiara Piana – sul settore florovivaistico, parte fondamentale del made in Italy, che dimostra visione d’insieme e attenzione alla Liguria, quale vero e proprio termometro del comparto a livello nazionale. Quella di stamane è stata un’occasione per focalizzare l’attenzione anche sulla semplificazione burocratica delle esportazioni verso il Regno Unito, sulla sostenibilità e sui possibili acceleratori della ripartenza”.

Agricoltura, audizione in Senato. Il vicepresidente regionale Piana: “Attenzione e visione del futuro per il florovivaismo”