La scelta da parte dell’artista di approfondire questo soggetto si colloca nella precisa direzione di “promuovere il territorio del Ponente ligure, ricco di potenzialità naturali, culturali e turistiche”, come si evince anche dal complesso della sua produzione artistica.

Il reperto originale, realizzato in steatite, è alto circa 6 centimetri ma nella rielaborazione artistica di Enzo Iorio assume colori, pattern e sfondi pressoché infiniti con citazioni e riferimenti iconografici che spaziano dall’arte classica alla pop art.