Sette persone sono indagate dalla Procura di Imperia in un’indagine della Finanza che smascherato una presunta combine organizzata per vendere immobili oggetto di pignoramento da parte del Tribunale di Imperia prima dell’asta giudiziaria. Nei guai sono finiti due consulenti immobiliari abusivi, ora ai domiciliari, tre avvocati (che non potrà esercitare l’attività professionale per un anno); l’impiegato di uno studio notarile e una collaboratrice dei due consulenti. Le accuse sono turbativa d’asta, rivelazione di segreto d’ufficio, esercizio abusivo attività professionale, contraffazione delle pubbliche autenticazioni e furto aggravato di documentazione. Una ventina i tentativi di vendita di immobili, tra cui le ex Terme di Pigna. Per l’accusa, una volta saputo che un immobile era destinato all’asta, l’avvocato informava l’agenzia immobiliare che lo metteva in vendita su un portale. Se l’immobile valeva 100, veniva venduto a 60, sapendo che all’asta avrebbe fruttato 50 e anche meno, come riporta l’Ansa.

